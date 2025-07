Operação do Detran flagra motociclistas sem habilitação em Ceilândia (DF)

Uma operação realizada pelo Detran identificou diversos motociclistas realizando entregas para aplicativos de comida sem habilitação em Ceilândia (DF). Entre outras infrações, os agentes registraram motocicletas com escapamentos irregulares, habilitações vencidas e condutores embriagados.



Uma moto foi recolhida devido a licenciamento atrasado desde 2017 e débitos superiores a R$ 6 mil. Motoristas também foram abordados por transportar crianças sem cinto de segurança e por faróis queimados. Ao todo, 170 veículos foram parados em diferentes regiões do Distrito Federal.



