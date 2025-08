Operação reforça segurança na volta às aulas em escolas do Distrito Federal

A operação Volta às Aulas começou na rede pública do Distrito Federal, visando aumentar a segurança para alunos e professores. No Centro de Ensino Fundamental Doutora Zilda Arns, no Paranoá, o Batalhão de Policiamento Escolar está envolvido em diversas atividades, incluindo a distribuição de folders informativos sobre segurança.



A tenente coronel Sellani destacou a presença de unidades especializadas como o Batalhão de Cães e o Proerd, além de campanhas educativas para os estudantes.



Ana Moreira, diretora de educação do Detran DF, enfatizou a necessidade de atenção redobrada dos motoristas nas proximidades das escolas devido ao aumento do fluxo de veículos. A operação busca proporcionar tranquilidade no retorno às aulas, garantindo a segurança nas áreas escolares e nas vias próximas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!