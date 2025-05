Orientação de bombeiros por videochamada salvam vida de recém-nascido engasgado

Um recém-nascido de quatro dias se engasgou com um medicamento e parou de respirar. Os pais, em desespero, contataram os bombeiros pelo 193, que usaram uma videochamada para guiar o pai do bebê nas manobras de desobstrução. Graças à tecnologia, o bebê voltou a respirar em pouco mais de um minuto.



"A orientação visual facilita muito em momentos de angústia", destacaram os bombeiros. A criança foi levada estável ao hospital para avaliação. Em tais emergências, é crucial acionar serviços médicos para assegurar o bem-estar do bebê.



