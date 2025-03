Paciente busca justiça após ter implante dentário mal sucedido em Águas Claras

Um paciente enfrentou um pesadelo após procurar uma clínica odontológica em Águas Claras para realizar um implante dentário. Reinaldo Silva relatou que as próteses começaram a se soltar, e apesar das tentativas de resolver a situação, a clínica se recusou a refazer o procedimento.



Ele buscou auxílio na Patrulha do Consumidor, que foi até a clínica para discutir o caso com o dentista. O problema, que persiste há três anos, envolve questões financeiras e de saúde bucal, já que moradores locais organizaram uma vaquinha para ajudar ele a pagar o tratamento. Com a intervenção da Patrulha, um novo tratamento foi oferecido por um colega do dentista na Asa Sul.



