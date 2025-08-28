Logo R7.com
Paciente presa em engarrafamento chega a tempo de transplante de fígado com ajuda da PRF

Viatura percorreu a BR-060 em 25 minutos após tombamento de caminhão

Balanço Geral DF|Do R7

Uma paciente que precisava de um transplante de fígado quase perdeu a cirurgia devido a um congestionamento na BR-060, provocado pelo tombamento de um caminhão. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada e enviou uma viatura até o local para auxiliar no deslocamento.

A equipe, liderada pelo policial Felipe Camarinha, manteve contato constante com a família e realizou o trajeto em apenas 25 minutos, chegando ao hospital às 8h45, apenas 15 minutos antes do início da cirurgia.

A paciente, Divina Costa, expressou sua gratidão: "Se não fosse o pessoal da PRF, não ia dar tempo de eu chegar aqui."

