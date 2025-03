Park Way recebe três novas linhas de ônibus circulares

Moradores do Park Way receberam três novas linhas circulares de ônibus. As linhas 026, 027 e 028 substituirão as antigas 073.3, 073.4 e 073.5, respectivamente. As novas rotas terão um total de 97 viagens por semana e funcionarão também aos domingos. Todas as operações serão realizadas pela empresa Pioneira e o ponto inicial será na área externa da estação Park Way. Informações adicionais estão disponíveis no site cemob.df.gov.br.



