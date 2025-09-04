Pedestres reclamam da demora de semáforo na Epig, em Brasília

Um semáforo em frente à Polícia Civil, na EPIG, foi reinstalado após ser removido anteriormente devido a obras. O semáforo leva quatro minutos para fechar. A via, que recebe cerca de 160 mil veículos diariamente, agora apresenta um desafio para os pedestres que devem esperar até dez minutos para atravessar. Espera-se que as autoridades avaliem a possibilidade de ajustar o tempo do semáforo.



