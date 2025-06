Pegadas que seriam de onça-pintada deixam moradores do Entorno do DF em alerta

Moradores da Cidade Ocidental, Entorno do DF, estão em alerta devido ao avistamento de uma onça-pintada próxima a um colégio. Imagens do animal foram registradas por biólogos que trabalham na Escola da Terra, no Jardim ABC. Um estudante encontrou pegadas grandes durante uma trilha escolar.



Especialistas estimaram que a onça pesa cerca de 100 quilos e estava acompanhada por um filhote. O professor orientou os alunos sobre como agir caso encontrem o animal. "Se você por acaso estiver fazendo uma caminhada, uma trilha e der de cara, primeiro fique parado. Não corra", aconselhou.



