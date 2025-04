Pesquisa aponta segurança e pontualidade como prioridades dos passageiros de ônibus no DF

O Tribunal de Contas do Distrito Federal lançou uma pesquisa sobre a qualidade do transporte público. O questionário aborda pontualidade, segurança e conforto. A prévia com mil participantes destacou a eliminação do dinheiro nos ônibus como um avanço, mas apontou superlotação e longos tempos de espera como desafios principais.



Assédio e furtos também foram relatados. Metade dos entrevistados leva mais de uma hora em seus trajetos, e 71% precisa de mais de um ônibus. Os participantes podem responder ao questionário digitalmente, acessando QR Codes disponíveis nos terminais e ônibus. O resultado da auditoria busca retratar a qualidade do serviço e sugerir melhorias.



