Planetário de Brasília comemora 51 anos com programação gratuita e atrações diversas

O Planetário de Brasília está celebrando 51 anos com uma programação especial e gratuita. O evento conta com observação solar, oficinas científicas e experiências para todas as idades, como o programa Recicloteca, jogos de computador, realidade virtual e o projeto Via Láctea. As crianças podem se divertir com pintura facial, brinquedos infláveis e lançamento de foguetes. Os visitantes ainda recebem brindes até 17h30 e podem aproveitar o transporte público gratuito nos finais de semana. Júnior Berbet, diretor do Planetário, destaca a importância de conhecer as atrações locais e convida todos a participarem.



