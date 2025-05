PM conta detalhes da prisão de suspeito de cometer feminicídio em Samambaia (DF)

Um homem foi preso pela Polícia Militar após ser identificado como autor de um feminicídio em Samambaia (DF). Segundo o sargento Halisson, o acusado inicialmente obedeceu à abordagem policial. A faca utilizada no crime foi encontrada escondida no porta-malas do seu veículo. O suspeito confessou o crime com frieza e já tinha um histórico criminal de violência contra mulheres, incluindo uma tentativa de feminicídio anterior.



