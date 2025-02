Poli assume presidência da OAB-DF na próxima segunda-feira

Na próxima segunda-feira (3), Paulo Maurício Braz Siqueira, o Poli, assumirá a presidência da OAB-DF (Ordem dos Advogados do Brasil) para o triênio 2025-2027. A cerimônia de posse ocorrerá no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.



Em entrevista ao Balanço Geral DF, Poli enfatizou que a OAB não possui bandeira partidária e é dedicada à defesa da Constituição e das leis, desempenhando um papel crucial em áreas como saúde e educação. Ele também destacou a importância da orientação sobre direitos e do combate à violência doméstica, além do compromisso com a fiscalização do uso do dinheiro público.