Polícia Ambiental procura onça parda com filhotes no Parque Nacional de Brasília

A presença de uma onça parda com seus filhotes na região do Varjão, em Brasília , tem gerado preocupações entre os moradores. Nos últimos dias, foram relatados desaparecimentos de galinhas e patos, além de um cavalo que foi encontrado, mas morreu devido a ferimentos atribuídos ao felino.



A Tenente Thays, da Polícia Militar Ambiental, confirmou que os ataques começaram nessa terça-feira (3). Embora as onças não tenham sido avistadas desde então, rastros encontrados indicam sua presença.



A polícia está monitorando a área próxima ao Parque Nacional de Brasília e orienta os moradores a evitarem áreas de mata à noite. A tenente destacou que a onça parda tende a evitar humanos e é pouco agressiva, mas a população deve manter cautela.



