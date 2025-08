Polícia apreende 4.500 frascos de cetamina em operação conjunta no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal, em parceria com a polícia de Minas Gerais, apreendeu mais de 4.500 frascos de cetamina, um anestésico veterinário, durante uma operação na quarta-feira (6).



A substância estava sendo desviada para consumo em festas e baladas e a investigação identificou locais em Belo Horizonte, Betim e Perdões como origem da droga. Mandados de busca foram cumpridos, mas não houve prisões até o momento. Além dos frascos, celulares e computadores foram apreendidos para perícia.



