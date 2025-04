Polícia busca identificar suspeito de estuprar menina de 11 anos na Estrutural (DF)

A Polícia Civil investiga um caso de estupro de vulnerável ocorrido na última sexta-feira (18) na Cidade Estrutural, no Distrito Federal. A vítima é uma menina de 11 anos, que foi abordada quando retornava da escola. Imagens de câmeras de segurança mostram um homem de camiseta azul cometendo o crime e fugindo em seguida.



O suspeito não é conhecido pela comunidade local, e a polícia solicita informações para ajudar na identificação do indivíduo. Moradores podem entrar em contato com a delegacia pelo telefone 197. A comunidade está apreensiva, e a polícia pede que qualquer imagem de segurança adicional seja fornecida para auxiliar nas investigações.



