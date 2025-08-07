Logo R7.com
Polícia busca suspeito de homicídio ligado à facção no Recanto das Emas (DF)

O crime foi supostamente ordenado por uma facção criminosa, após a vítima cometer um duplo feminicídio em Luziânia

Balanço Geral DF|Do R7

A polícia busca Raimundo Emilio Castro Mendes, conhecido como Vavá, suspeito de matar um homem em maio, no Recanto das Emas (DF). O crime foi supostamente ordenado por uma facção criminosa, após a vítima cometer um duplo feminicídio em Luziânia, matando sua sogra e esposa, e estuprando a enteada.

Estas ações supostamente atraíram atenção policial à área, prejudicando o tráfico de drogas local. O paradeiro de Vavá pode ser informado à polícia pelo disque denúncia 197.

