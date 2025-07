Polícia Civil identifica ossada de foragido acusado de crimes sexuais no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal concluiu o caso de restos mortais humanos encontrado em maio deste ano na Colônia Agrícola Kanegae, no Riacho Fundo I. Um trabalhador realizava a limpeza de um bambuzal quando localizou vestígios humanos em avançado estado de decomposição.



A identidade é de André Luiz Dias Maia, investigado por estupro de vulnerável cometido em janeiro contra uma menor. Ele já havia sido condenado por crime semelhante contra sua filha. A polícia ainda busca a arma usada no dia da morte.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!