Polícia Civil inicia devolução de 60 celulares roubados em Ceilândia (DF)

A Polícia Civil iniciou operação para devolver cerca de 60 celulares roubados e furtados na em Ceilândia (DF). Os aparelhos estavam avaliados em aproximadamente R$ 150 mil.



A ação ocorreu após investigações que identificaram os locais dos crimes e as vítimas afetadas. A restituição começou nesta quinta-feira (4) pela 19ª Delegacia de Ceilândia. Vítimas são orientadas a registrar ocorrências para auxiliar nas investigações.



