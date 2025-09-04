Logo R7.com
Polícia Civil inicia devolução de 60 celulares roubados em Ceilândia (DF)

A ação ocorreu após identificação dos locais dos crimes e as vítimas afetadas; aparelhos estavam avaliados em R$ 150 mil

Balanço Geral DF|Do R7

A Polícia Civil iniciou operação para devolver cerca de 60 celulares roubados e furtados na em Ceilândia (DF). Os aparelhos estavam avaliados em aproximadamente R$ 150 mil.

A ação ocorreu após investigações que identificaram os locais dos crimes e as vítimas afetadas. A restituição começou nesta quinta-feira (4) pela 19ª Delegacia de Ceilândia. Vítimas são orientadas a registrar ocorrências para auxiliar nas investigações.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

