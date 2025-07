Polícia Civil prende 12 traficantes disfarçados de comerciantes em feiras do DF

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu 12 suspeitos de tráfico de drogas que atuavam como comerciantes em feiras. A ação foi realizada pela 3ª Delegacia do Cruzeiro após um ano de investigações e denúncias. Os traficantes transportavam cocaína, maconha e crack, de Águas Lindas de Goiás, para serem vendidos nas feiras da região.



Quatro veículos utilizados no transporte das drogas também foram apreendidos durante a operação. O delegado responsável pelo caso destacou a importância da colaboração da população nas denúncias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!