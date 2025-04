Polícia divulga novas imagens da prisão de casal acusado de matar Tia das Flores

Novas imagens da prisão do casal acusado de matar Raimunda das Dores, conhecida como Tia das Flores, foram divulgadas. Eles foram presos em São Paulo após dois meses foragido. A sobrinha da vítima e o companheiro são acusados de cometer o crime em Valparaíso de Goiás.



O corpo da vítima foi encontrado em 4 de março, carbonizado e enterrado no quintal de sua casa. A investigação da Polícia Civil aponta que o homem esfaqueou a vítima como vingança, após ela ter denunciado seu envolvimento em um esquema de estelionato.



Os suspeitos ainda não prestaram depoimento. O casal teria fugido imediatamente após o crime, com a filha pequena, utilizando uma rede de contatos em São Paulo para se esconder.



