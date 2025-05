Polícia divulga retrato de suspeito de matar farmacêutico no Riacho Fundo (DF)

A Polícia Civil apura o assassinato do farmacêutico Wesley Gomes dos Santos, ocorrido no Riacho Fundo II (DF). Michel Gomes Costa, suspeito de premeditar o crime, foi flagrado por câmeras chegando em uma moto e efetuando disparos que levaram Wesley a óbito no Dia das Mães. Uma mulher também foi ferida, mas não corre risco de morte.



Michel está foragido e responderá por homicídio qualificado e tentativa de homicídio. A Polícia solicita o apoio da população para sua localização. Denúncias podem ser feitas anonimamente pelo número 197.



