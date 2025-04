Polícia e Detran realizam ações de conscientização de respeito à faixa de pedestre

Em 1º de abril, o Distrito Federal celebra os 28 anos da campanha "Paz no Trânsito", destacando a faixa de pedestre como símbolo de respeito. O Sargento Luiz Brito, presente na implementação em 1997, observa melhorias na educação dos motoristas ao longo dos anos. O programa da Polícia Militar, "Guardiões do Trânsito", que atua nas escolas, ensina sobre segurança viária.



A aposentada Marluci Lustosa expressa orgulho pelo progresso na cidade, enquanto Pedro Pedroso, estudante com deficiência visual, aponta a necessidade de melhorias na acessibilidade. O Detran também realiza o "Café na Faixa", incentivando comportamentos seguros ao atravessar ruas.



