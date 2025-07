Polícia Federal realiza operação contra tráfico internacional de mulheres

A Polícia Federal cumpriu mandados em uma operação contra o tráfico internacional de mulheres. A investigação apura um esquema que prometia empregos na Europa a vítimas que eram exploradas sexualmente.



Uma mulher foi presa em São Paulo e outros quatro mandados de busca foram executados. O esquema envolvia a criação falsa de uma agência de modelos para aliciar brasileiras, principalmente do Distrito Federal e São Paulo.



As vítimas não tinham contato com suas famílias e não recebiam dinheiro ao chegarem à Bélgica. A operação foi deflagrada após uma denúncia de uma das vítimas, destacando a ausência de comunicação com suas famílias e exploração no exterior.



