Polícia identifica e procura suspeito do homicídio de um jovem no Gama

O suspeito de um homicídio no Setor Leste do Gama foi identificado pela polícia. O homem foi nomeado como Cristian Ataide e era amigo da vítima, Payblo Bueno. Os dois foram vistos juntos momentos antes do crime. Após ser atingido por três tiros, Payblo tentou fugir, mas não sobreviveu aos ferimentos. Ainda não se sabe o que teria motivado o crime, mas o suposto amigo não prestou socorro e fugiu do local do homicídio. A polícia solicita informações sobre o paradeiro de Cristian pelo telefone 197.



