Polícia Militar do DF faz cerimônia de troca de comando do Batalhão de Choque

A Polícia Militar do Distrito Federal realizou a cerimônia de troca de omando do Batalhão de Choque na sede da corporação. A coronel Ana Paula esteve presente, acompanhada de autoridades civis e militares. O Tenente Coronel Creu Micareta de Souza assumiu a liderança no lugar do Tenente Coronel Luiz Gustavo.



Durante o discurso, a coronel agradeceu o antigo comandante e deu as boas-vindas ao novo, desejando-lhe sucesso na missão. O evento foi concluído com o tradicional desfile da tropa em homenagem ao novo líder, incluindo a presença do caveirão, evidenciando a importância das ações especializadas da unidade.



