Polícia ouve testemunhas após pitbull atacar e matar dona no Entorno do DF Caso aconteceu em Cidade Ocidental (GO); delegado diz que cão era bem tratado e nunca mostrou agressividade com a família

Balanço Geral DF|Do R7 14/04/2025 - 14h57 (Atualizado em 14/04/2025 - 14h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share