Polícia pede prisão preventiva de motorista que atropelou e matou motociclista

A polícia identificou e pediu a prisão preventiva do motorista que atropelou e matou motociclista no Noroeste, em Brasília. O servidor público teria fugido do local sem prestar socorro a Maria Nubia dos Santos, de 46 anos. Ele é investigado por homicídio qualificado e é considerado foragido. Testemunhas relatam alta velocidade e há suspeitas de embriaguez devido a notas fiscais de bebidas alcoólicas próximas ao local do acidente. A defesa alega insanidade do motorista.



