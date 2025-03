Polícia prende dois homens acusados de latrocínio em Taguatinga

Dois homens foram presos pelo crime de latrocínio em Taguatinga. Eles eram considerados foragidos, e o caso ocorreu em novembro do ano passado. A vítima de 57 anos foi morta pela manhã sob um viaduto no Setor Central. Segundo as investigações, ela foi agredida até a morte e teve seus pertences levados. Os autores tem 41 e 24 anos, sendo um deles deficiente físico e não possui uma das pernas.



