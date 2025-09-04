Logo R7.com
Polícia prende grupo suspeito de produção e venda de cogumelos alucinógenos

Entre os envolvidos, estavam dois alunos da Universidade de Brasília; ação da polícia ocorreu em nove estados

Balanço Geral DF|Do R7

Durante uma operação realizada na manhã desta quinta-feira (4), nove suspeitos foram detidos por integrar uma rede de produção e venda de cogumelos alucinógenos. A quadrilha produzia os cogumelos no Distrito Federal, Paraná e Santa Catarina. A ação da polícia ocorreu em nove estados. Entre os envolvidos, estavam dois alunos da Universidade de Brasília. O tráfico movimentava milhões de reais.

