Polícia prende grupo suspeito de produção e venda de cogumelos alucinógenos

Durante uma operação realizada na manhã desta quinta-feira (4), nove suspeitos foram detidos por integrar uma rede de produção e venda de cogumelos alucinógenos. A quadrilha produzia os cogumelos no Distrito Federal, Paraná e Santa Catarina. A ação da polícia ocorreu em nove estados. Entre os envolvidos, estavam dois alunos da Universidade de Brasília . O tráfico movimentava milhões de reais.



