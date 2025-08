Polícia prende homem que furtou bicicleta para quitar dívida de droga no DF

Um homem foi preso após extorquir e ameaçar um usuário de drogas por uma dívida de R$ 300 reais. Conhecido como “João do Facão”, ele já tem várias passagens pela polícia e cumpria prisão domiciliar. O caso aconteceu em Ceilândia e envolveu o roubo de uma bicicleta, avaliada em R$ 1.500 reais.



A dona disse ter emprestado o veículo ao irmão, um jovem em situação de uso de drogas, que estaria devendo ao traficante. Ao descobrir o que tinha acontecido, a mulher foi até a casa do suspeito para pedir a bicicleta de volta, mas acabou sendo ameaçada. Ela procurou a 15ª DP, onde registrou um boletim de ocorrência.



O suspeito foi preso e não resistiu à prisão, mas negou o crime. Ele ainda cumpria prisão em regime domiciliar. A polícia cumpriu ainda um mandado de busca e apreensão na casa do investigado, mas a bicicleta não foi encontrada.



