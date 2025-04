Polícia prende suspeitos de golpe contra idosos que causou prejuízo de R$ 1 milhão

A PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) prendeu cinco pessoas suspeitas de enganar idosos em golpe conhecido como “falsa central de atendimento”. As vítimas recebiam ligações de criminosos que se passavam por funcionários de bancos e alegavam que compras fraudulentas haviam sido realizadas com seus cartões.



Durante o golpe, os golpistas instruíam as vítimas a realizar transferências bancárias para contestar as transações, direcionando o dinheiro para contas fornecidas pelos criminosos. Posteriormente, os valores eram repassados para contas de "laranjas". O prejuízo causado supera R$ 1 milhão. Os suspeitos responderão por estelionato qualificado, organização criminosa e lavagem de dinheiro, crimes cujas penas podem somar até 32 anos de prisão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!