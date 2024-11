Polícia prende traficantes suspeitos de movimentar milhões de reais no DF e em GO

A Polícia Civil de Goiás deflagrou nesta segunda (21) a Operação Baltus, visando a desarticular uma organização criminosa que movimentou milhões de reais por meio do tráfico de drogas. Principalmente, cocaína. Agentes do Denarc (Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos) cumpriram nove mandados de prisão em Brasília, Goiânia e São Luís dos Montes Belos (GO).



O chefe da quadrilha e a mulher dele foram capturados em um condomínio de luxo da capital goiana.