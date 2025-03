Polícia procura por família que desapareceu após se mudar para chácara em Goiás

A família de Jéssica Cristina de Assis, grávida de 8 meses, seu marido Flávio dos Santos Neri e sua filha Nayra Gabrielly desapareceu em 17 de dezembro em Alvorada do Norte, em Goiás. Desde então, a Polícia Civil local investiga o caso após receber denúncias anônimas. A busca na chácara onde eles residiam não trouxe novos indícios, mas a disputa por terras na região pode estar relacionada ao desaparecimento.



Depoimentos apontam que Jéssica e Flávio enfrentavam ameaças de parentes por conta do terreno. Nenhum registro da entrada de Jéssica em hospitais foi encontrado, deixando os familiares desesperados por respostas. A polícia conta com o apoio de equipes especializadas para resolver o caso, que também envolve o desaparecimento de animais da propriedade.



