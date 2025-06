Polícia tenta identificar e prender cúmplice de assalto em Ceilândia (DF)

Uma mulher e sua filha foram vítimas de um assalto enquanto estavam ao telefone em Ceilândia (DF). Criminosos agiram desarmados e a ação foi capturada por câmeras de segurança. A Polícia Civil prendeu Jonathan Brendo Martins Amorim de Oliveira, suspeito de dirigir o carro usado no crime, durante uma abordagem de rotina.



Em sua residência, foram apreendidos celulares e equipamentos eletrônicos para investigação. Um cúmplice que desceu do carro e abordou a vítima ainda não foi identificado. A polícia solicita informações da população para identificá-lo. Jonathan está em prisão temporária e pode pegar até 15 anos por roubo circunstanciado.



