Polícia tenta liberar trânsito na Praça do Buriti após protesto de professores

Os professores da rede pública do Distrito Federal decidiram manter a greve após assembleia nesta terça-feira (10). A paralisação, iniciada na primeira segunda-feira de junho, completa nove dias. Em frente ao Palácio do Buriti, as faixas do Eixo Monumental foram ocupadas, causando congestionamento.



Representantes sindicais tentam negociar reajuste salarial de 19,8%, melhores condições de trabalho e novas contratações. Policiais militares acompanham a manifestação e tentam liberar o trânsito na região. Nesta quarta, um novo ato com enfermeiros está previsto para ocorrer no mesmo local.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!