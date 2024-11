Policiais militares do DF salvam bebê de sete meses engasgado

Policiais militares do Distrito Federal salvaram a vida de um bebê de sete meses que estava engasgado. Segundo os militares, já era madrugada quando os policiais de plantão ouviram gritos pedindo socorro em frente ao batalhão, no Gama. Desesperado, o pai da criança estava com ela desfalecida nos braços. Imediatamente os policiais pegaram o bebê, iniciaram as manobras de primeiros socorros e conseguiram desengasgá-lo.