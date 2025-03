Ponte JK, em Brasília, será interditada nesta terça para gravação de filme

A Ponte JK, em Brasília , será interditada na madrugada desta terça-feira, das 1h às 4h30, para a gravação do filme "A menor distância entre dois pontos". Esta é a terceira interdição da ponte para as filmagens. Motoristas devem estar atentos aos desvios durante esse período. Brasília vem sendo parte de vários filmes, nacionais e internacionais, destacando a importância da cidade como cenário cinematográfico.



