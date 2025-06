Poste cai perto de escola em Ceilândia (DF) e acende alerta de risco à segurança

Em Ceilândia, no Distrito Federal, um poste tombou sobre equipamentos em um ponto de encontro comunitário ao lado de uma escola, causando grande preocupação entre os moradores. O incidente, registrado em vídeo, felizmente não resultou em feridos, mas destacou o risco para as crianças que passam pelo local diariamente.



Segundo um morador, a rachadura no poste já havia sido notificada, mas ações preventivas não foram tomadas. Outros postes na região apresentam condições similares, o que aumenta a preocupação.



A Administração Regional de Ceilândia informou que irá enviar uma equipe para avaliar a situação e coordenar com os órgãos competentes para resolução do problema. O poste que caiu já foi substituído.







