Poste comprometido em Vicente Pires (DF) ameaça segurança dos moradores

Em Vicente Pires, no Distrito Federal, um poste em estado crítico tem gerado preocupação há mais de um ano. Sustentado apenas por um cano com concreto, a estrutura compromete a segurança dos moradores locais.



Situado na Chácara 500, Rua 17, o problema persiste desde que um carro colidiu com o poste, afetando sua estrutura e os cabos de energia e telecomunicação. A Neoenergia e a CEB (Companhia Energética de Brasília) não assumem a responsabilidade pelo poste.



O administrador regional, Gilvando Galdino, afirmou que a Defesa Civil será acionada para avaliar os riscos à população. A empresa responsável pelo poste foi identificada e se comprometeu a trocá-lo, mas há incertezas sobre o remanejamento dos cabos. Uma moradora local relatou que teme por acidentes e ressalta que o problema já deveria ter sido resolvido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!