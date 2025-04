Power Couple Brasil: confira novidades do programa e conheça os participantes

Na próxima terça-feira (29), estreia a sétima edição do Power Couple Brasil com 14 casais de artistas confinados. A apresentação ficará por conta de Rafa Brites e Felipe Andreoli. Os episódios terão uma novidade: programa especial ao vivo aos domingos, conduzido também pela Márcia Fu, para incluir atividades especiais e o quebra-power ao vivo. O diretor Rodrigo Carelli destacou a presença de mais de 50 câmeras para acompanhar cada detalhe do reality. "Estamos empolgados em trazer discussões e dinâmicas novas", afirmaram os apresentadores.



