Power Couple: Carol e Radamés falam sobre primeiro lugar no reality show

Os vencedores do Power Couple Brasil 7, Carol e Radamés, participaram da Hora da Venenosa e falaram sobre o reality show. Eles discutiram as provocações enfrentadas no programa e destacaram que, apesar de atritos, conseguiram formar amizades duradouras, especialmente com Giovana Prado, Eros, Tali e Pessina.



Carol relembrou suas preocupações com o peso ao entrar no programa, mas encarou os desafios físicos mesmo assim. O casal também falou sobre o prêmio acumulado nas provas, mencionando que preferem esperar para recebê-lo.



