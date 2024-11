Prato Feito: aprenda a preparar robalo com legumes com uma chef profissional

Na edição do Prato Feito desta sexta-feira (1), a chef Di Oliveira ensina como preparar um robalo com legumes deliciosos. A chef atua no Brasis, um restaurante focado em explorar a gastronomia brasileira. Ela explica que o prato com o robalo é feito para servir uma pessoa, mas, caso queira aumentar a porção, é só multiplicar os ingredientes proporcionalmente.