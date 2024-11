Prazo para remanejamento escolar está aberto na rede pública do DF

Os alunos da rede pública do Distrito Federal que desejam mudar de escola já podem solicitar o remanejamento. O prazo termina no dia 14 de novembro, e o pedido deve ser feito na unidade em que o estudante está matriculado. Para conferir os resultados do pedido, o solicitante pode acessar o site da Secretaria de Educação no dia 30 de dezembro. Para alunos com deficiência, TEA (Transtorno do Espectro Autista) ou Altas Habilidades, o prazo de solicitação é dos dias 15 a 30 de novembro.