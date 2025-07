Preço da gasolina cai em postos do Distrito Federal após fiscalização do Procon

Motoristas no Distrito Federal observaram uma redução no preço da gasolina após fiscalização do Procon. A ação foi motivada por aumentos considerados abusivos em 81 postos. Um posto na Asa Norte teve um aumento para R$ 6,89 antes da fiscalização. O Procon identificou 56 postos com valores injustificáveis e deu prazo de dez dias para explicações. O ministro de Minas e Energia já havia solicitado apurações sobre os preços na região.



