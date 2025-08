Preço da gasolina volta a subir e chega a R$ 6,54 no Distrito Federal

Motoristas foram surpreendidos com o aumento no preço da gasolina em diversos postos de Brasília e outras cidades. O aumento ocorreu devido à nova mistura de etanol E30, com o preço subindo de R$ 6,24 para R$ 6,54 em algumas regiões.



Segundo o Sindicato dos Postos, o aumento se deve ao custo maior do etanol, que subiu R$ 0,10 para os postos. O presidente do Sindicombustíveis, Paulo Tavares, comentou que o etanol está em alta, elevando os preços tanto da gasolina quanto do etanol nas distribuidoras.



Ele também criticou possíveis abusos nos repasses aos consumidores. O Procon foi convocado a monitorar os preços, garantindo que os valores não sejam superfaturados.



