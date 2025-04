Preço do diesel cai R$ 0,12 nas distribuidoras e pode chegar R$ 0,10 para o consumidor

Petrobras anunciou uma redução de R$ 0,12 no preço do litro do diesel para as distribuidoras, uma resposta às recentes variações no mercado internacional de petróleo e à queda do Dólar. Nos postos de combustíveis, a expectativa é de que o consumidor sinta uma redução de R$ 0,10 por litro nos próximos dias. Esta é a terceira alteração nos preços do diesel pela Petrobras este ano, com um aumento e duas reduções anteriores.



Especialistas explicam que a medida pode influenciar o preço dos alimentos, já que o transporte rodoviário, dependente do diesel, é predominante no Brasil. Essa redução potencialmente impactará a inflação, uma vez que a logística dos produtos agrícolas se tornará mais barata. As mudanças no mercado são atribuídas à paralisação do comércio internacional e à queda na demanda por petróleo, após medidas tarifárias do governo Trump, levando à diminuição do preço do barril de petróleo e do dólar.



