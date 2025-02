Prefeito de Valparaíso de Goiás expressa preocupação após rompimento de adutora

O rompimento da tubulação de uma adutora em Valparaíso de Goiás deixou moradores sem água e gerou uma cratera que se agrava nos últimos anos. O prefeito da cidade, Marcus Vinicius, destacou ações judiciais contra os proprietários do terreno afetado e enfatizou a urgência de medidas emergenciais para evitar que a erosão atinja a BR 040, rodovia crucial para o tráfego de norte a sul do Brasil. A empresa Saneago trabalha para restabelecer o abastecimento até quinta-feira (20). Um morador relatou ter ouvido uma explosão durante uma trilha, indicando o momento exato do rompimento. A prefeitura também investe em sinalização e medidas preventivas para a segurança da população.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!