Preso comparsa de homem que matou gravida dentro de igreja em Planaltina (DF)

Um homem de 20 anos foi preso suspeito de envolvimento na morte de uma mulher dentro de igreja em Planaltina (DF). Wiris Batista da Silva, junto com Vandiel Próspero, teriam matado a tiros a vítima em fevereiro. Géssica Moreira de Sousa estava grávida do atual companheiro, irmão de Vandiel, e tinha uma filha de dois anos com ele.



Durante a prisão, Wiris alegou inocência e disse não ter envolvimento. Com a detenção, ele também responderá pelo crime de feminicídio. Até o momento, o DF registra 11 casos de feminicídio em 2025.



