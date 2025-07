PRF apreende 17 quilos de maconha em carro com placa do Paraguai na BR-060

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 17 quilos de haxixe na BR-060 durante uma ação do Grupo de Operações com Cães. A abordagem ocorreu em um veículo com placa do Paraguai, ocupado por um casal que apresentou informações contraditórias. Após fiscalização minuciosa e sinalização do cão, foram encontrados tabletes da droga. O casal foi preso e encaminhado à superintendência da Polícia Federal para procedimentos legais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!