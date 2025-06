PRF intensifica fiscalização de velocidade na BR-060 e registra mais de 900 ocorrências

A Polícia Rodoviária Federal iniciou a segunda fase da operação Cerberus na BR-060 entre Brasília e Goiânia. Em um único dia, foram registradas mais de 1.000 infrações de trânsito e 27 veículos apreendidos. Também foram feitos 900 flagrantes por excesso de velocidade, com motos atingindo quase 190 km/h.



A operação usou monitoramento aéreo e ampliou a fiscalização devido ao aumento no fluxo de veículos, especialmente motocicletas, na rodovia. Apesar das ações, o número de infrações por velocidade quase dobrou em comparação com a fase anterior, indicando que o problema persiste e medidas rigorosas continuam necessárias.



